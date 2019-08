Eigen handlingsplan for biogass kjem neste år

innenriks

I eit intervju med nettstaden avfallsbransjen.no seier statsråden at det vil vere formålstenleg å koordinere alle verkemidla for å trappe opp bruken av biogass.

– Biogass har eit kjempepotensial, langt større enn det som er realisert så langt, seier Elvestuen.

Ifølgje klima- og miljøministeren har regjeringa allereie gjort mykje på etterspørselsida for biogass. I juni la han og samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) fram ein handlingsplan for korleis Noreg skal få til overgangen frå fossile til utsleppsfrie drivstoff.

Elbilforeininga har tidlegare kritisert handlingsplanen overfor NTB fordi han «mangler nye konkrete tiltak for hvordan vi skal klare å bygge ut nok ladestasjoner for å lykkes med elektrifiseringen av transportsektoren».

Etter at avfallsbransjen.no skreiv at Noreg manglar fyllestasjonar for biogass, kom Avfall Noreg med innspel til eit eige infrastruktur-støtteprogram tilsvarande det el-ladestasjonar i dag har. Elvestuen seier til avisa at forslaget frå Avfall Noreg vil bli vurdert og at han allereie har sendt ei bestilling til Miljødirektoratet om saka.

