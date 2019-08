Under 1 prosent med innvandrarbakgrunn i konsernleiingar

innenriks

Ifølgje Dagens Næringsliv har PA Consulting Group tatt utgangspunkt i lista til avisa over dei største selskapa i landet.

Av dei til saman 422 personane i leiargruppene har seks selskap éin eller fleire med ikkje-vestleg bakgrunn i leiinga. Dette er Telenor, Yara, Total EP, Gjensidige, Aker Solutions og Nordea Liv & Pensjon. Av ni leiarar med fleirkulturell bakgrunn er berre tre norske, ifølgje undersøkinga.

– Vi visste at det var få. Men at delen med innvandrarbakgrunn i store, norske leiargrupper er på under éin prosent – det overraska oss veldig, seier strategikonsulent Ali Rante i PA Consulting.

