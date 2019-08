Politibetjent tatt ut av teneste etter å ha fyrt av skot mot bil

innenriks

Det kjem fram i ei pressemelding frå Aust politidistrikt tysdag ettermiddag.

Skota vart fyrte av i samband med ei biljakt på Romerike tysdag 6. august.

– Aust politidistrikt har rutinemessig gjennomgått hendinga, og vurderinga vår så langt er at omstenda rundt skota ikkje er i høve til rutinane og instruksane våre. Samla sett meiner vi at dette kan gi grunnlag for suspensjon og tenestepersonen er derfor mellombels tatt ut av teneste, seier visepolitimeister Ida Melbo Øystese i Aust politidistrikt.

Hendinga blir etterforska av Spesialeininga for politisaker, og suspensjonen vil bli behandla i tilsettingsrådet fredag 23. august, opplyser Øystese.

(©NPK)