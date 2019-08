Oppgang på Oslo Børs etter at USA utsette Kina-toll

innenriks

Utsetjinga på tollen omfattar mellom anna berbare datamaskiner, kinesiskproduserte mobiltelefonar, dataskjermar, spelkonsollar, visse leiker og enkelte typar klede og skotøy, opplyste kontoret til USAs handelsrepresentant Robert Lighthizer tysdag.

Lighthizer understrekar likevel at prinsippavgjerda står fast om å innføre ein tollsats på 10 prosent på ei rekke kinesiske importvarer 1. september. Men for mange typar varer blir lagt tollen på is og blir først sett i verk 15. desember.

Salmar mest opp

På toppen av omsetningslista til Oslo Børs låg Equinor, som gjekk opp 2 prosent til 152,45 kroner. På plassen bak kom Mowi, som gjekk opp 2,7 prosent. Yara International var tredje mest omsett og auka med 0,03 prosent.

Salmar klatra mest blant dei mest omsette selskapa, med ein kursvekst på 6,7 prosent. DNB gjorde det svakast, med eit fall på 0,5 prosent.

Sjømatsektoren utmerkte seg mest i positiv retning og enda opp 4,3 prosent. I negativ retning var det industrisektoren som markerte seg, med ein nedgang på 0,5 prosent.

Aksjekurs og oljeprisen opp

Både aksjekursane og oljeprisen steig etter nyheita om USAs tollutsetjing.

Prisen på nordsjøolje auka med 2,16 dollar og ligg på 60,73 dollar per fat tysdag ettermiddag. Eit fat amerikansk lettolje (WTI) blir omsett for 56,84 dollar, som gir ein auke på 1,91 dollar.

Med den siste oppturen tysdag har hovudindeksen på Oslo Børs hatt ein samla oppgang på 0,6 prosent denne veka.

I den amerikanske marknaden gjekk kursen opp etter at nyheita om tollutsetjinga vart kjent. Rundt klokka 17.30 var Standard & Poor 500-indeksen opp 1,3 prosent. Dow Jones-indeksen gjekk opp 2 prosent etter kunngjeringa og var opp 1,3 prosent ved 17.30-tida. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen steig 1,5 prosent.

Blanda dag i Europa

Tysdag svekte den norske krona seg med 0,07 prosent mot euro. 1 euro kostar no 10,01 kroner. Mot amerikanske dollar styrkte krona seg med 0,2 prosent, og det inneber at 1 dollar kostar 8,92 kroner. Den siste veka har krona falle 0,5 prosent mot euroen og 0,3 prosent mot dollaren.

For dei viktigaste børsane i Europa vart det ein blanda dag. I Frankfurt steig den tyske DAX-indeksen med 0,6 prosent, medan indeksen CAC 40 i Paris klatra 1,1 prosent. Ved 17.30-tida låg Londons FTSE 100-indeks an til å stige 0,4 prosent.

I Asia stengde Nikkei-indeksen i Tokyo ned 1,1 prosent, medan Hang Seng-indeksen i Hongkong enda med ein nedgang på 2,1 prosent. ©NTB

(©NPK)