Frode Bergs støttegruppe bekymrar seg over manglande framgang

Berg sit fengsla i Moskva for spionasje. Han nekta straffskuld etter tiltalen, men har erkjent å ha hatt kontakt med norsk etterretning før han drog til Russland. 16. april vart han funne skuldig og dømt til 14 års fengsel.

Dommen vart ikkje anka, og 29. april vart den rettskraftig.

Øystein Hansen i støttegruppa for Frode Berg seier gruppa har fått informasjon frå norske styresmakter om situasjonen i fengselet, men ikkje om at Noreg og Russland er nær noka løysing.

– Både vi og familien er utolmodige. Vi veit det skjer noko i kulissene, men no har gått nesten tre månader, utan at noko har skjedd. Vi byrjar å lure på om styresmaktene er komfortable med at han sit der borte, i og med at det ikkje kjem ei løysing, seier Hansen til VG.

Han seier vidare til avisa at støttegruppa er alvorleg bekymra for Bergs helse, som ifølgje Hansen blir stadig dårlegare.

– Norske styresmakter ønsker å få Frode Berg tilbake til Noreg. Dette er ei krevjande sak, og vi har forståing for at det er ei stor påkjenning for Frode Berg, familien hans og lokalsamfunnet i Kirkenes. Vi arbeider langs fleire spor for å ta vare på Frode Bergs interesser, svarer pressetalsperson Guri Solberg i Utanriksdepartementet på utspelet frå støttegruppa.

