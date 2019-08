Ein av fire familiar må droppe fritidsaktivitetar på grunn av høg pris

innenriks

Tala kjem fram i ei undersøking gjennomført av Kantar på oppdrag frå Frivillighet Norge.

27 prosent oppgir i undersøkinga at dei sjølv eller nokon i familien deira har late vere å delta på fritidsaktivitetar på grunn av for høge kostnader.

Det bekymrar Frivillighet Norges generalsekretær.

– Vi må stille opp

– Det er hjarteskjerande å tenke på at nokre barn ikkje får vere med. Vi må gjere vårt beste for at det ikkje skjer. Som forelder er det vondt å ikkje kunne gi barnet sitt moglegheita til å delta. Her må vi stille opp for kvarandre og sørge for at fotballag, korps, teatergrupper og andre fritidsaktivitetar er tilgjengeleg for alle, seier Stian Slotterøy Johnsen.

Han understrekar at problemet er kjent frå før av, men at han likevel er overraska over at tala er så høge.

Pilotprosjekt

Tidlegare i år lanserte regjeringa eit pilotprosjekt for eit fritidskort som skal dekke deltakaravgifter til fritidsaktivitetane til barn. 10 millionar kroner vart sette av til prosjektet.

– Fritidskortet som regjeringa har varsla, kan bli ei ordning som gir fleire barn og unge moglegheita til å delta i varig organisert fritidsaktivitet, seier Johnsen.

– Men det er viktig at dette kjem som eit tillegg til gode støtteordningar som allereie er der, og ikkje erstattar dette eller dei frivillige organisasjonane som jobbar for å gi eit godt fritidstilbod, seier han.

