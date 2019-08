Derfor trekker Støre parallell mellom moskéangrepet og 22. juli

innenriks

Ap-leiaren nemnde sjølv 22.-juli-angrepet i samanheng med skytinga i Bærum under partileiardebatten på måndag i Arendal.

– Eg er opptatt av å seie til mange av dei som har følgt det som skjedde i helga, med ei mogleg masseskyting, bildet av ein smilande gjerningsmann … Eg veit kva bilde det skaper i hovudet til folk, sa han til NTB etter debatten seint måndag kveld.

– La oss då seie det, la oss sjå dei og anerkjenne at det er det lov å vere uroleg, vi skal sjå det og stå saman med dei, sa Ap-leiaren.

– Vi må sjå oss i spegelen

Moskéangrepet set spørsmålet om forholdet mellom haldningar og handlingar på spissen, sa Støre under den direktesende partileiardebatten.

– Eg har møtt menneske som er redde. Menneske som lever i landet vårt og opplever at dei er utsette. Menneske som ser seg om ved dørene. Og eg tenkte då eg såg bilda frå dette rettslokalet i dag, så er det mange andre som er redde, som ser at her er det parallellar til 22. juli, sa Støre.

Ifølgje Ap-leiaren må vi alle saman «gå i oss sjølv».

– Vi må sjå oss i spegelen, og vi må ta ein kraftig dugnad rundt kva vi seier. Vi i politikken må tenke på at når vi snakkar, så skal vi som politikarar bygge bruer, ikkje grave grøfter, sa han.

Ser parallell

Statsminister Erna Solberg (H) la i debatten vekt på at vi må lære av angrepet Bærum. Ho seier at også ho ser parallellen til 22. juli.

– Det er felles at dette er høgreekstremisme. Det er unge menn som tilsynelatande ser ut til å ha handla på eiga hand, sa statsministeren til NTB.

– Det er klart at det gir nokre parallellar, seier ho, samtidig som ho tar atterhald om at etterforskinga av moskéangrepet framleis er i ein tidleg fase.

Solberg trekker fram diskusjonar på høgreekstreme nettsider som eit problem.

– Det som jo kan vere, er at vi har fått meir oppmuntring til vald enn tidlegare i nokon av desse miljøa, seier ho.

