Bebuarar får dra heim etter brann i industribygg på Sotra

innenriks

Det opplyser operasjonsleiar Frode Kolltveit i Vest politidistrikt i ei pressemelding til NTB tysdag morgon.

– Ein acetylenflaske er øydelagt etter skot frå politipersonell. Faren er over. Dei som allereie hadde vorte evakuert kan no returnere til heimane sine, heiter det i pressemeldinga like over klokka 6.

Politiet vart klokka 3.10 kontakta av ein vektar som hadde observert flammar inne i ein industrihall i Smålonane. Vedkommande opplyste at det ikkje var personar i bygningen, men at det skulle vere nokre glasflasker på staden.

Klokka 5.30 var gassflaskene kjølt ned og tatt ut av bygget. Samtidig vart det vedtatt å setje i verk evakuering av rundt 60 leilegheiter med 75 registrerte bebuarar i ei nærliggande blokk. Ein halvtime seinare var altså faren over og dei som hadde vorte evakuert får dra heim.

Representantar frå firmaet som eig industribygget er tysdag morgon på staden saman med nødetatane.

(©NPK)