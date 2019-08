Auka tilsyn på Nordfjella etter at lam sette seg fast i reinsdyrgjerde

innenriks

Mattilsynet ser alvorleg på hendingane og har sett i verk tiltak.

– Etter meldingane som har komme inn vil vi auke tilsynsfrekvensen ut beitesesongen, seier seksjonssjef Anne Marie Jahr for dyrehelse.

Førre veke vart Mattilsynetvarsla om at to sauer hadde sett seg fast i lause bardunar festa til grindene. Bardunane vart sette på tidlegare i sommar for å feste grindene betre.

I tillegg har dei fått rapportar om fleire dyr som har komme seg innanfor grinder og ikkje har komme seg ut igjen.

Mattilsynet har no auka beredskapen for å raskt kunne reise ut dersom dei får meldingar om dyr som sit fast. Utgifter knytt til oppfølging av dyrevelferdssaker vil bli dekt av Mattilsynet.

Nær 700 grinder er sett opp rundt saltsteinar i fjellområdet.

Ifølgje den siste risikovurderinga frå Vitskapskomiteen for mat og miljø utgjer salteplassane i Nordfjella stadene med mest smitte, og sau på beita utgjer den største risikoen for at smitten av skrantesjuke skal spreie seg.

