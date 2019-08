Skulen til den drepne 17-åringen legg ut minneprotokoll

innenriks

Protokollen blir lagt ut klokka 9 tysdag.

Rektor ved skulen, Ann Hege Wilsbeck Jerve, opplyser til Budstikka at alle tilsette ved skulen fekk ein e-post måndag med beskjed om at jenta var elev ved skulen. Ho skulle starta i andre klasse 20. august.

– Elevane vil bli møtt med god informasjon og skal få tilbod om vidare oppfølging. Vi kjem òg til å arrangere ei minnestund for dei elevane og klassane som kjente avdøde best, fortel rektor.

Skulen vil ha helsesjukepleiar, rådgivarar og miljøarbeidarar til stades.

17-åringen sin 21 år gamle stebror, Philip Manshaus, er sikta for å ha drepe søstera som laurdag vart funnen død i huset der dei budde. Manshaus er òg sikta for terror etter at han same dag gjekk til angrep med skytevåpen i ein moské i Bærum. Ingen vart alvorleg skadd i dette angrepet.

