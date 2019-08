Sikta etter moskéskytinga blir framstilt for varetektsfengsling

innenriks

Fengslingsmøtet startar klokka 13 måndag og vil bli halde bak lukka dører. Ifølgje VG vil politiet krevje fire vekers varetektsfengsling.

Advokaten til mannen, Unni Fries, stadfesta søndag kveld overfor NTB at den sikta vil møte i retten, men sa at han ikkje kjem til å forklare seg. Sikta har heller ikkje vilja forklare seg for politiet.

Han erkjenner ikkje straffskuld, opplyser Fries til NTB.

Ifølgje Aftenposten ønsker politiet at den sikta skal bli vurdert av sakkunnige. Dette vil bli gjort etter at han er framstilt for varetektsfengsling.

Terrorisme

Mannen er så langt sikta for drap og drapsforsøk. Ifølgje Fries vil han òg bli sikta for terror måndag.

– Eg har oppfatta frå politiet at han blir sikta for terror måndag. Dei får ta dei vurderingane dei tar, seier Fries, som ikkje ønsker å kommentere siktingane ytterlegare.

Politiet opplyste søndag at dei etterforskar skytinga i Al-Noor Islamic Centre i Bærum laurdag som eit forsøk på terrorhandling.

– Dette blir grunngitt med det faktumet at han hadde våpen i ein moské og kartlegginga vår som viser at han uttrykt innvandringsfiendtlege haldningar. Handlinga var òg eigna til å skape stor frykt, heiter det i ei pressemelding frå fungerande einingsleiar i Oslo politidistrikt Rune Skjold.

Tre personar

Det var like etter klokka 16 laurdag at det vart meldt om skyting i moskeen på Skui i Bærum. 65-åringen Mohamed Rafiq klarte å legge gjerningsmannen i bakken og ingen vart alvorleg skadd.

Politiet har stadfesta at det vart fyrt av fleire skot, men vil ikkje seie noko om kor mange eller kva slags våpen som er brukt.

Ifølgje Aftenposten var det berre tre personar i moskeen då sikta kom inn i bygget og byrja å skyte. Berre ti minutt tidlegare skal 15 personar ha vore der.

I tillegg til skytinga i moskeen, som politiet ser på som drapsforsøk, er mannen sikta for å ha drepe den 17 år gamle stesøstera si som vart funnen død i eit hus i Bærum laurdag kveld.

(©NPK)