Ropstad vil vurdere handlingsplan mot islamofobi

innenriks

Det fortel statssekretæren hans Julian Farner-Calvert til Vårt Land.

Ein slik handlingsplan har mellom anna vore etterlyst av Islamsk Råd Noreg (IRN) som i ei pressemelding fortel at dei i etterkant av Christchurch-terroren har vore i kontakt med politiske styresmakter i Noreg, for å setje i verk handlingar og «ikkje berre prat» når det gjeld islamofobi.

– Vi stolar på at politiet tar vare på sikkerheita til norske borgarar, og at regjeringa set i gang tiltak mot hatytringane mot muslimar som har prega det norske samfunnet dei siste åra, seier IRN styreleiar Abdirahman Diriye i pressemeldinga.

Han meiner den eksisterande handlingsplanen mot rasisme og diskriminering er god, men ikkje god nok når det gjeld å verne ein minoritet som muslimar.

– Vi kan samanlikne dette med handlingsplan mot antisemittisme, som har fungert godt, seier han til Vårt Land.

Til avisa stadfestar kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) at departementa hennar jobbar med ein handlingsplan mot rasisme og diskriminering, i tillegg til at dei har byrja å jobbe med moglegheiter for ein eventuell eigen handlingsplan mot islamofobi.

(©NPK)