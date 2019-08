PST stadfestar tips om terrorsikta 21-åring

innenriks

– Det var eit samarbeid mellom politiet og PST. Der ein fann ut at det ikkje var noko grunnlag for å gå vidare med dette tipset for å finne ut om det var grunnlag for nærare oppfølging, sa PST-sjef Hans Sverre Sjøvold på ein pressekonferanse måndag.

– Dette var eit vagt tips, og det peika ikkje i retning av kommande terrorplanlegging, sa Sjøvold.

Medan PST-sjefen heldt pressekonferanse om PSTs vurdering av terrortrusselen frå høgreekstreme miljø, vart 21 år gamle Manshaus framstilt for fengsling etter angrepet mot Al-Noor-moskeen. Han er òg sikta for å ha drepe stesøstera.

– Krevjande å fange opp

Sjøvold kunne ikkje seie noko konkret om korleis tipset om 21-åringen hadde vorte vurdert og kva for skritt som eventuelt vart tatt då det kom inn. Han sa òg at PST får inn mange tips og framheva at det er ei utfordring å fange opp personar som kan komme til å gjere terrorhandlingar.

– Vi veit at mange med høgreekstreme haldningar deler eit valdeleg tankegods, men erfaringsmessig er det svært få som går frå ord til handling. Derfor er det krevjande å fange opp dei som faktisk har vilje og evne til å gjennomføre eit angrep.

PST-sjefen seier arbeidet med moskéangrepet har høgaste prioritet, og at PST jobbar tett med instansar i inn- og utland for å samle informasjon. Når det gjelde konkrete etterforskingsskritt, viste han til Oslo politidistrikt, som leiar etterforskinga.

Fleire faktorar

Sjøvold peika på eit knippe hovudfaktorar som gjorde at tenesta i sommar varsla politidistrikta om ei negativ utvikling i dei høgreekstreme miljøa.

– Det har vore fleire høgreekstreme terrorangrep internasjonalt, og vi ser at det utviklar seg ei felles propagandaplattform vi ikkje tidlegare har sett. Vi ser òg at det er fleire høgreekstreme grupperingar på internett som oppmodar til bruk av terror, og at det er grupperingar som har sympatisørar i Noreg som prisar aksjonar som er gjennomførte og oppmodar til å utføre liknande aksjonar, sa Sjøvold.

Uendra trusselnivå

Trusselnivået har lege på «moderat» – nivå tre av fem – sidan mai, og Sjøvold sa at dette ikkje er endra.

– Det som har skjedd, er at vi har gitt ei skarpare grunngiving for den vurderinga, sa Sjøvold. Han la til at det ikkje er nokon indikasjonar på at det kan komme fleire liknande angrep.

Sjøvold sa òg at PST er «djupt rørt» av saka i Bærum.

– Det er snakk om både drap, terrorhandling og frykt og liding som mange menneske har opplevd som følgje av dette. Naturen til ei tryggingsteneste er å hindre flest mogleg slike handlingar i den grada det er mogleg.

(©NPK)