Ordføraren: – Høgreekstreme einskildindivid registrert i Bærum

innenriks

Leiinga i Bærum kommune sat måndag formiddag i krisemøte i rådhuset etter moskéskytinga og drapet på ei 17 år gammal jente laurdag. 21 år gamle Philip Manshaus, som er fødd og oppvaksen i kommunen, er sikta for terrorhandling og for drapet på jenta som var stesøstera hans.

– Politiet seier at dette var ei solohandling. Når det gjeld miljø, har vi kartlagt og jobbar med det. Vi har ikkje eit styrkt høgreekstremt miljø i Bærum, men vi har nokon einskildindivid. Kommunen er i tett dialog med PST og politiet omkring miljø, som alle kommunar i landet er. Og dette er eit tema på dialogmøta våre med politiet, sa ordførar Lisbeth Hammer Krog (H) til NTB rett etter krisemøtet.

Tre forsamlingar

Delar av leiinga i kriseteamet i Bærum kommune var med på møtet. Mangfaldsansvarleg, skulesjefen, beredskapsleiar, og dessutan politisk og administrativ leiing gjekk gjennom det tragiske døgnet. Kommunen set no i gang tiltak for dei muslimske forsamlingane, skulane og den involverte familien.

I Bærum er det tre store muslimske forsamlingar.

– Dei kjenner veldig på det dei opplever som eit tøft offentleg ordskifte mot muslimane i Bærum. Det gjeld ikkje berre muslimar, det gjeld òg andre religiøse minoritetar. Forsamlingane skal ikkje gå og vere engstelege for kva som kan skje. Vi skal høyre kva dei ønsker seg for å fysisk trygge moskeane og ha ein dialog med politiet om dette, seier ordførar Krog.

I tillegg blir det arbeidd med skulane, som har planleggingsdagar denne veka, og nærmiljøet på Eiksmarka der den drepne 17 år gamle jenta og den terrorsikta og drapssikta 21-åringen budde.

– Det er for mykje hat og for mykje sterke ord. Både i den offentlege debatten og på nett. Og i Bærum vil vi prioritere dette etter denne tragiske hendinga. Vi har òg eit ansvar for korleis vi omtaler kvarandre som medmenneske i heimane og ved middagsbordet, understrekar ho.

Nærmiljøet

Søndag kveld opna Eiksmarka kyrkje for folk i nærmiljøet som ville møtast, og over hundre menneske møtte opp. Kommunen arbeider no òg for å opne ungdomsklubben på Østerås som kan vere ein møtestad.

Måndag klokka 13 starta fengslingsmøtet for 21-åringen. Påtalemakta bad om fire veker varetektsfengsling, to veker i full isolasjon.

Manshaus' forsvarar, advokat Unni Fries, opplyser at 21-åringen ikkje erkjenner straffskuld, og at han heller ikkje vil forklare seg i retten i samband med fengslinga.

