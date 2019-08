Lippestad: – Viktig å etterforske samanhengar mellom ulike terrorhendingar

innenriks

Lippestad, som var forsvarer for Anders Behring Breivik, seier til Nettavisen at angrepet i moskeen i Bærum er djupt tragisk.

Nettaktivitet tyder på at 21 år gamle Philip Manshaus var inspirert av både moskémassakren på New Zealand og angrepet i eit kjøpesenter i El Paso i USA. Han skal i eit innlegg laurdag visstnok ha omtalt Brenton Tarrant, som skaut 51 menneske i ein moské i Christchurch i mars, som eit forbilde. Tarrant skreiv i det såkalla manifestet sitt at han var inspirert av Breivik.

Lippestad meiner det vil vere viktig å etterforske samanhengar mellom terrorhendingar.

– Det er viktig at ein etterforskar samanhengar mellom andre terrorhendingar og den generelle polariseringa i samfunnet, der ordskiftet har vorte tøffare og tøffare og der det er legalt å lage eit fiendebilde av muslimar, seier Lippestad.

Han understrekar at ytringsfridom og ein open debatt er viktig, men at forsking viser at fiendebilde kan trigge personar til handlingar tilsvarande ho i moskeen i Bærum. Han poengterer òg at høgreekstremismen er på frammarsj og at det er synleg i Europa, USA og Noreg. Ifølgje Lippestad viser sosiale medium at personar med ekstreme haldningar ikkje lenger må leite etter likesinna.

– Det er med på å øydeleggje tillitssamfunnet vi lever i, seier han.

