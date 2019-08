Gule seier han ikkje er overraska over moskéangrepet

innenriks

Gule, som er førsteamanuensis ved Oslo Met, seier at det i kjølvatnet av Christchurch-angrepet på New Zealand, der 51 menneske vart drepne, har komme mykje propaganda og argumentasjon for liknande terrorangrep i nettforum som det terror- og drapssikta Philip Manshaus frekventerte.

– Vi har sett fleire døme i det siste på slike «copycats», særleg etter skytinga på New Zealand, seier Gule.

Han seier vidare at islamhatet veks i intensitet, og ikkje nødvendigvis omfang, og at mykje av det kan bli forklart med retorikk.

– Med den retorikken vi ser, heilt opp på president- og regjeringsnivå, er det sånn sett ikkje overraskande at nokre ytst få lèt seg rive med av denne hatefulle konteksten til å gjere valdshandlingar.

(©NPK)