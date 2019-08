Forskarar på høgreekstremisme: Stort sannsyn for fleire angrep

innenriks

– Det er ganske sikkert at vi vil sjå fleire slike aksjonar i framtida. Dette er den nye modusen for høgreekstreme terroristar, seier Tore Bjørgo, som leiar Senter for ekstremismeforsking (C-Rex) ved Universitetet i Oslo, til NTB.

Kollegaen hans Jacob Aasland Ravndal, som har skriven doktorgrad om høgreekstrem terrorisme og vald i Vest-Europa, er samd.

– Vi kan ikkje sjå bort frå fleire slike angrep framover, seier han.

Eggar kvarandre

For sjølv om den høgreekstreme valden har minka etter tusenårsskiftet, har talet på angrep som blir gjennomført av einslege individ auka.

Desse er ofte med i transnasjonale, valdsoppmuntrande nettsamfunn der muslimfiendtlege, antisemittiske og kvinnefiendtlege haldningar dominerer, og der deltakarane eggar kvarandre til angrep. Blant desse er 8chan, der moskéangripar Philip Manshaus var aktiv.

– Vi snakkar om ein mørk, destruktiv trollkultur, seier Ravndal. Han meiner at angrepet i New Zealand i mars, der 51 menneske vart skotne og drepne i ein moské, har hatt utløysande effekt.

Men å stenge slike nettstader er berre ei kortsiktig løysing, åtvarar han.

– Dei vil berre finne andre plattformer å møtast på. Dermed kan dei bli vanskelegare å overvake, noko som er endå skumlare, seier han.

Ekstremt vanskeleg å førebygge

Nettopp det at angrepa blir gjort av enkeltpersonar, gjer det ekstremt vanskeleg å førebygge og få bukt med problemet, meiner forskarane.

– Her finst det ingen enkle svar. Det er vanskeleg å sjå for seg at ein skal greie å dempe opphissinga på internett, og dermed er det vanskeleg å setje inn generelle førebyggingstiltak, seier Bjørgo.

Ravndal peikar på at sidan det i slike saker som oftast er snakk om einslege aktørar, er det ekstremt vanskeleg for styresmakter og etterretninga til politiet å fange opp planar om angrep.

Samtidig viser forsking at over halvparten av dei som har prøvd å gjennomføre aksjonar, har hinta om planane i forkant til personar i omgivnadene sine. Det viktigaste tryggingsnettet kan dermed vere nærmiljøet. Klassiske fareteikn er kombinasjonen av auka radikalisert retorikk med tilbaketrekking og isolasjon, ifølgje forskarane.

Lågare terskel

Forskinga viser òg at einslege høgreekstremistar ofte er dårlegare utdanna, kjem frå fattige heimar og gjerne har ein dårlegare sosioøkonomisk tilstand enn andre. I tillegg har rundt halvparten mentale problem eller personlegdomsforstyrringar.

– Det varierer i veldig stor grad, men kan koplast til ideologi og fiendebilde, seier Bjørgo.

Han støttar SVs forslag om ein eigen handlingsplan mot islamofobi og muslimhat. Tre av regjeringspartia – Høgre, KrF og Venstre – stilte seg måndag opne for ein slik plan, men regjeringa har så langt ikkje konkludert.

Større bevisstgjering på fareteikna, lågare terskel for når ein bør melde frå, og dessutan betre handtering av slike varsel frå politiet sin side er nødvendig, meiner forskarane.

– Medvitet om at slike ting kan skje, bør bli større, seier Bjørgo.

Men forskarane åtvarar samtidig mot eit overvakingssamfunn à la Storbritannia, der blant andre lærarar og helsepersonell er pålagt å melde frå om mistenkeleg åtferd.

– Det er ein skummel veg å gå, meiner Ravndal.

