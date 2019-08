Bærum-ordførar: – Det handlar om å trygge det muslimske miljøet

innenriks

– Det handlar om å trygge det muslimske miljøet, moskeen og vere i tett dialog med forsamlinga. Vi er jo sjølvsagt i tett dialog med politiet fortløpande òg. Så gjeld det òg å ta godt vare på familien som er ramma, seier ordførar i Bærum Lisbeth Hammer Krog (H) til NRK.

Målet med møtet, som starta klokka 8, er å planlegge vegen vidare etter drapet og den moglege terrorhandlinga laurdag.

– Vi har eit kriseteam og er ein stor kommune med mykje kompetanse, det er viktig for oss å vere på tilbodssida, seier Krog.

Ho understrekar at det er mange skulekameratar som har mista ein venn og at folk er i sjokk. Søndag kveld opna Eiksmarka kyrkje for folk i nærmiljøet som ville møtast, og over hundre menneske møtte opp.

Det var like etter klokka 16 laurdag at det vart meldt om skyting i moskeen på Skui i Bærum. 65-åringen Mohamed Rafiq klarte likevel å legge gjerningsmannen i bakken, og ingen vart alvorleg skadd.

Politiet har stadfesta at det vart fyrt av fleire skot, men vil ikkje seie noko om kor mange eller kva slags våpen som er brukt.

I tillegg til drapsforsøk etter skytinga i moskeen, er ein 21 år gammal mann sikta for å ha drepe sin 17 år gamle stesøster. Ho vart funnen død i eit hus i Bærum laurdag kveld.

Same dag som krisemøtet blir halde i Bærum, blir den sikta framstilt for varetektsfengsling. Fengslingsmøtet startar klokka 13 måndag. Politiet vil krevje at møtet blir halde for lukka dører.

Politiet vil be retten varetektsfengsle den sikta 21-åringen i fire veker.

