Handelskrig kan tvinge Noregs Bank til rentebrems

Ingen trur at hovudstyret til sentralbanken kjem til å setje opp styringsrenta under rentemøtet til veka, men seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets reiser no spørsmålet om den varsla renteauken i haust heller ikkje kjem i september, slik Noregs Bank tidlegare har signalisert.

Han peikar på at utsikter til ytterlegare dempa vekst i internasjonal økonomi og frykt for skadeverknader frå handelskrigen mellom USA og Kina kan føre til at sentralbanken vel å skyve renteauken fram i tid.

Verre enn venta

Rett nok er veksten og tilstanden i norsk økonomi så å seie i tråd med prognosane Noregs Bank legg for dagen i sin siste Pengepolitisk rapport, der fråsegnene har vorte tolka der at det mest sannsynleg kjem ein auke i styringsrenta i september. Men sentralbanken har ikkje rekna med at handelskrigen skulle bli trappa opp, påpeikar Aamdal. Marknadsuroa den siste veka kan dessutan vere eit signal om ein uventa sterkare dempar på internasjonal vekst, meiner han.

– Spørsmålet er i kva grad Noregs Bank vil vektlegge innanlandske forhold tyngre enn forholda internasjonalt. I sum trur eg effektane trekker i retning av utsetjing, seier Aamdal til NTB.

Dei siste dagane har dessutan fleire sentralbankar – i New Zealand, Thailand og India – sett ned rentene sine meir enn venta. Den amerikanske sentralbanken har kutta renta, den europeiske har signalisert lettingar og Japan har antyda behov for meir stimuli.

Fryktar handelskrigen

Økonom Olav Chen i Storebrand Asset Management har fleire gonger åtvara om konsekvensane av handelskrigen. Han meiner den siste opptrappinga i konflikten mellom USA og Kina vil ramme norsk økonomi, mellom anna ved at oljeprisen fortset å falle og kanskje føre til redusert kjøpekraft og svekke levestandarden i Noreg.

– Vi bør bli redde allereie no, fordi dette er ein situasjon som vil halde fram, sa Chen til NRK onsdag.

– Vi vil nok merke det tydelegast og kjappast gjennom oljeprisen, som vi allereie har sett gå ned, og på valutakursen, som vi òg har sett falle. Det såkalla byteforholdet, sidan norsk økonomi er så avhengig av eksport og import, blir ramma når global handel blir ramma. Det vil redusere norsk kjøpekraft og vekst, sa han.

Aamdal meiner norsk økonomi «i noko grad» vil bli ramma av dempa internasjonal handel og er samd i at situasjonen truleg blir langvarig. Han spring ut av djupe konfliktar som det er krevjande å komme ut av.

Kan miste kontrollen

Nordea Markets trur framleis på at styringsrenta skal opp i september, slik sentralbanken har signalisert er hovudsakleg sannsynleg. Men rentestrateg Lars Mouland er ikkje framand for at hovudstyret kan komme med nye signal om vegen vidare når renteavgjerda blir offentleggjord torsdag.

– Vi trur framleis banken kjem til å setje opp renta på møtet i september. Men det er større usikkerheit no, og vi er ikkje hundre prosent sikre, seier han til NTB.

Mouland peikar på at opptrappinga av handelskrigen gir auka risiko for at situasjonen kjem ut av kontroll og eit alvorleg tilbakeslag for verdsøkonomien. Også fallande renter internasjonalt og rentedifferansen speler inn på avgjerdene til sentralbanken.

Svekt kronekurs trekker i motsett retning, meiner han.

– I sum vil desse effektane bidra til å trekke rentebanen litt ned, men ikkje nok til at banken lèt vere å heve renta ein gong til, seier han.

