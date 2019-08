Noreg vil ikkje hente heim sjuk fireåring frå al-Hol-leiren

innenriks

– Per i dag er det ikkje aktuelt å endre politikk og hente heim vaksne framandkrigarar eller barn som er saman med dei i al-Hol-leiren, seier statssekretær Audun Halvorsen (H) til NTB.

Den fire år gamle guten skal ha fått diagnosen cystisk fibrose, og både ein norsk lege som er ekspert på sjukdommen og advokaten til familien er bekymra for livet til guten.

– Vi har følgt opp situasjonen hans over noko tid saman med partnarane våre i leiren og vi har sørgt for å formidle nødvendig helsehjelp, opplyser han vidare.

Han vil ikkje gå nærare inn på tilstanden til guten, og vil heller ikkje seie noko meir om kva for ei behandling han får.

Gutens 29-årige mor blir etterforska av Politiets tryggingsteneste for deltaking i terrororganisasjonen IS.

Skal ha lungesjukdom

Guten skal ha fått diagnosen i Syria. Den norske professoren og forskingsdirektøren på Sunnaas sjukehus Johan K. Stanghelle, har sendt ei sakkunnig erklæring til UD, ifølgje NRK. Han meiner det er grunn til å frykte for livet til guten så lenge han er i leiren.

Ifølgje erklæringa veg guten berre 11,7 kilo, noko som er mindre enn ein gjennomsnittleg norsk eittåring.

Advokaten til mora, Nils Christian Nordhus, har bedt UD hente 29-åringen og sonen og dottera hennar til Noreg, og har fått støtte frå Venstres stortingsrepresentant Abid Raja. Men det avviser altså regjeringa.

– Desse leirane er ikkje bra for nokon barn å opphalde seg over tid, derfor prioriterte vi å få ut dei aller mest sårbare, seier Halvorsen og viser til at Noreg har henta heim fem foreldrelause barn frå leiren.

– I lys av erfaringane vi gjorde oss med dette, så har vi eit behov for å handtere denne typen situasjonar diskret og kjem ikkje til å spekulere i tiltak eller andre pågåande operasjonar, held han fram.

Regjeringspartia er usamde

Han viser elles til andre norske bidrag for å hjelpe på den humanitære situasjonen i og rundt Syria. Regjeringa har mellom anna støtta eit feltsjukehus frå Røde Kors i al-Hol-leiren, der mellom anna kvinner som har vore knytte til IS blir haldne internerte.

Regjeringspartia er usamde om kva som skal skje med folk med norsk tilknyting som har slutta seg til IS-regimet.

Frp vil ikkje ha retur av framandkrigarar, KrF krev at både barna og mødrene får komme heim, medan Venstre har jobba for å hente ut barna. Kurdiske styresmakter skal likevel ha sagt nei til å la barna forlate leiren utan mødrene, sjølv om mødrene skulle gi løyve til det.

Både Redd Barna, Human Rights Watch og FN har tidlegare i sommar karakterisert forholda i al-Hol-leiren som forferdelege, og bedt land som Noreg om å ta hand om eigne statsborgarar som er der.

