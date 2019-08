NRK fornyar partileiardebatten – lèt publikum få bestemme

innenriks

Måndag startar valkampen for alvor med NRKs partileiardebatt under Arendalsveka.

Kanalen prøver i år ut fleire endringar i det tradisjonelle debattformatet. For første gong får sjåarane lov til å stemme fram kva for tema partileiarane skal debattere.

Ein annan ny vri er at partileiarane sjølve kan få velje kven dei vil duellere med. Først heilt opp til duellen blir temaet og duellanten kjent.

– Det vil bli ei øving i tempo og retorisk kløkt. Her gjeld det å svare så spontant og godt for seg som mogleg, seier programleiar Fredrik Solvang til NTB.

Håper å lokke yngre sjåarar

Alle partia har fått velje seg ut to ønsketema. Desse kan sjåarane stemme over på nrk.no frå fredag og heilt fram til debatten startar klokka 21.40 måndag kveld.

Sjåarane får til dømes avgjere om Ap-leiar Jonas Gahr Støre skal få debattere gratis skulemat eller kommersielle aktørar i velferda, og om KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad skal få diskutere valfridom for familiane eller kristne verdiar.

– Eg synest temaa partia vel, avslører fleire ting. Som veljar kan ein ut frå dette sjå kva som er aller viktigast for partia. For partia gir det ein peikepinn på kva veljarane er opptatte av, seier Solvang.

Det er Ap, Venstre, KrF og Raudt som får duellere på eitt av temaa sine måndag. Dei andre partia må vente til NRKs neste partileiardebatt, som blir arrangert i Trondheim fredag 6. september, tre dagar før valet 9. september.

Solvang seier NRK håper meir spontanitet og involvering av publikum vil bidra til å lokke fleire yngre sjåarar til debatten.

Bompengepartiet får delta

For første gong blir debatten halde utandørs – i Barbu Park i Arendal sentrum. NRK har òg mot normalt opna for at eit parti som ikkje sit på Stortinget, får delta i debatten ved å la Folkeaksjonen nei til meir bompenger (FNB) vere med.

NRK gjer i år eit unntak for fordi FNB ligg an til å komme inn i fleire kommunestyre og fordi bompengar har vorte ei viktig valkampsak, har programdirektør Kyrre Nakkim sagt tidlegare.

Det er førstekandidat i partiet i Bergen, Trym Aafløy, som skal representere partiet i debatten. Aafløy får likevel berre delta i bolken som skal omhandle bompengar.

Solvang seier debatten òg vil ha fleire tema som går tett på viktige problemstillingar i Kommune-Noreg.

Arendalsveka veks stadig

Partileiardebatten er hovudarrangementet under Arendalsveka, som i år blir arrangert for åttande gong.

Det partipolitisk uavhengige stemnet samlar kvart år det som kan krype og gå av norske politikarar, organisasjonsfolk, samfunnstoppar, lobbyistar og politiske journalistar.

Arrangementet set i år ny rekord med over 1.200 arrangement og over 500 deltakande organisasjonar, bedrifter og andre aktørar, fortel leiar av programkomiteen, Øystein Djupedal.

Arrangørane ventar over 100.000 besøkande til den vesle sørlandsbyen i løpet av veka.

Djupedal meiner hovudprogrammet i år er det beste Arendalsveka nokon gong har hatt og trekker fram debattar om bompengar, gjengkriminalitet og om det internasjonale samarbeidet har spelt fallitt som høgdepunkt.

– Det blir òg ein spennande samtale mellom Gro Harlem Brundtland og Nelson Mandelas enke Graca Machel torsdag, og kulturprogrammet er større enn nokon gong tidlegare, fortel han.

