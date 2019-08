Ap skjerper rutinane for å hindre interne notat på avvege

innenriks

Torsdag omtalte VG eit internt dokument frå valkampleiinga til partiet om korleis Gro Harlem Brundtland skulle brukast til å kapre veljarar gjennom å angripe Frp-nestleiar Sylvi Listhaug og statsminister Erna Solberg i valkampen.

Fredag omtalte Dagens Næringsliv eit anna internt notat der det kjem fram at Arbeidarpartiet er bekymra for at Senterpartiet blir større enn Ap i enkelte kommunar, at dei vil samarbeide med borgarleg side og at dei mobiliserer både LO i Fagforbundet for å hindre dette.

– Som eit viktig ledd må derfor både LO og Fagforbundet utfordre Sp på kor dei vil samarbeide, kjem det fram av notatet som er utarbeidd for valkampleiinga av Amund Vik i juli.

Fredag ettermiddag seier Ap-leiar Jonas Gahr Støre til Dagens Næringsliv at partiet no gjer tiltak og skjerper rutinane for å hindre at interne notat kjem på avvege.

– Det er mange dokument som blir skrivne i ein valkampstab. Dei er meinte for internt bruk og bør bli verande det, seier Støre.

