Venstre vil heve statleg finansieringsdel på kollektivprosjekt

To månader etter at Frp-grasrota kom med seks knallharde krav til bompengekutt, står saka uløyst internt i regjeringa. Venstre har hittil stått fast på at partiet ikkje har noko å gi Framstegspartiet for å løyse krisa.

Men overfor Stavanger Aftenblad seier no Venstres parlamentariske nestleiar, Abid Q. Raja, at han «med hele Venstre i ryggen» ber regjeringa og Frp bli med på å heve statleg finansieringsdel på større kollektivprosjekt i byane frå 50 til 70 prosent. Dette kan gi eit betydeleg redusert behov for bompengar.

– Får Venstre det som vi foreslår, blir bompengeandelen redusert med 20 prosentpoeng i dei mange store milliardprosjekta, og det burde jo Frp støtte oss i, seier Raja.

Å heve den statlege finansieringsdelen kostar ifølgje avisa rundt 10 milliardar kroner. Raja har ikkje klart for seg kor pengane skal takast frå, men meiner forslaget vil monne mykje meir enn å slette millionar i bompengegjeld.

Samferdselsminister John Georg Dale (Frp) seier at dersom dette utspelet kan tolkast som at Venstre er i ferd med å snu, så er dette gode nyheiter.

– Ja, då lovar det godt, for då kan vi få større gjennomslag for å kutte bompengar. Vi kan gjere meir ved å legge meir pengar på bordet til infrastruktur og kutte unødige kostnader i ein del av prosjekta. Det er mange måtar å kutte bompengar på, seier han til avisa.

