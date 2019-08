Venstre vil ha nattopen barnehage i Bergen

innenriks

Dersom dette er noko fleire foreldre ønsker, vil partiet opprette eit slikt tilbod, skriv Bergens Tidende.

– Vi trur at behovet er der. Mange foreldre jobbar på andre tidspunkt enn på dagtid. Då er det viktig at kommunen òg har eit tilbod som er tilpassa kvardagen deira, seier byråd Erlend Horn (V) for sosial, bustad og inkludering i Bergen.

Partiet vil i første gong gå inn for eit tilbod i nærleiken av store arbeidsplassar som Haukeland universitetssjukehus og serveringsbransjen i Bergen sentrum.

Sosialbyråden meiner det er uproblematisk å ha barn i barnehage på kvelds- og nattetid.

– Mange har meiningar om kva som er det beste for barnet. Men det må jo foreldra få avgjere sjølve. Viss eit barn i utgangspunktet har det godt i barnehagen, vil det kunne ha det like godt der om kvelden som på dagtid. Det er jo ikkje snakk om å auke opphaldstida totalt sett, seier Horn.

I dag er det berre fire barnehagar i Noreg som er opne etter klokka 17, kor ein av dei stenger klokka 20. I Sverige er både kvelds- og nattopne barnehagar vanleg. Over halvparten av kommunane har tilbod om overnatting for dei yngste barna.

