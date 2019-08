Svein Ludvigsen ankar dommen

innenriks

Det stadfestar Ludvigsens forsvarar Kai Roger Vaag overfor NRK.

Den tidlegare fylkesmannen og statsråden vart av Nord-Troms tingrett funne skuldig i å ha misbrukt stillinga si til å få sex frå tre unge menn, og torsdag vart han dømd til fem års fengsel. Ludvigsen anka dommen på staden.

Det er likevel ikkje gitt at det blir nokon ny rettssak eller ei ny moglegheit for Ludvigsen til å få prøvd saka fullt ut i ein høgare rettsinstans, skriv Nordlys. Ingen av dei ulike postane i tiltalen har ei strafferamme over seks år og dermed kan lagmannsretten nekte ein anke fremma for ny full behandling dersom dei meiner anken ikkje vil føre fram.

I tillegg til fengselsdommen vart Ludvigsen dømt til å betale oppreisning og menerstatning på til saman 473.000 kroner til den 25 år gamle mannen som er fornærma i dei to hovudpunkta i tiltalen. Dei to andre fornærma er tilkjente 120.000 og 150.000 kroner i oppreisning.

