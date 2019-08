Solberg og Støre i heftig valkampduell

innenriks

Innspurten for å sanke flest mogleg veljarar til kommunevalet 9. september er i gang.

Solberg og Støre møtest no til toppduell i Oslo. Statsministeren valde skule som sitt debattema, medan Ap-leiaren ville debattere om arbeidsliv. Av andre tema skal klima og eldreomsorg òg blir diskuterte.

Først ut vart det diskutert om skule, og Støre tok igjen opp temaet om gratis skulemat.

– Eit godt skulemåltid er bra for helse, sosial integrering og ikkje minst bra for læring, sa Støre frå scena.

Solberg peika på at 97 prosent av alle skulebarn har med seg ein matpakke i skulesekken og at det er læraren som først og fremst er av tyding for at elevane kan lese og rekne når dei går ut av skulen.

Då arbeidsliv vart diskutert, gjekk Støre rett i strupen på Solberg.

– I Arbeidarparti-styrte kommunar er delen som jobbar heiltid gått opp – i Høgre-styrte går han ned. Det tel kven som styrer i kommunen, sa Ap-leiaren.

– Deltidsdelen i Noreg går ikkje opp, den går ned. Heldigvis aukar mengde fulltidsstillingar. Men eg er faktisk samd i at dette er ei utfordring. Vi er òg opptatte av at vi skal ha ein heiltidskultur i kommunane. Men det er litt sånn at om du trykker på knappen og stemmer Arbeidarpartiet, så endrar dette seg, kontra Solberg, og la til at sånn er det ikkje.

Ifølgje NRK er det verken NRK eller TV 2 som inviterte til debatt, men det var det partia sjølv som gjorde.

– Det er ein klassisk ting eigentleg, dei prøver å få merksemd, gjere kvarandre til hovudmotstandar i valkampen. Det har andre parti prøvd tidlegare. Ap og Frp i 2009 arrangerte debattar mot kvarandre, dei tente begge på det. Akkurat no er det Ap og Høgre som tener på det, seier kommentator Morten Myksvoll i Bergens Tidende til NRK.

(©NPK)