Vedum: – Det er ikkje ein kalkulator som skal utvikle Noreg

– Nord-Noreg er kanskje den landsdelen som har fått merke sentraliseringa aller hardast. Dei opplever nedlegging av lærar- og sjukepleiarutdanningane på Helgeland. Nedlegging av flystasjonen på Andøya. Rot rundt ambulansefly. Flytting av helikopter til Austlandet. Tvangssamanslåing av Finnmark og Troms. Summen av alt dette gjer at folk søkjer andre svar, og det har vi.

Trygve Slagsvold Vedum er på offensiven. Sp-leiaren har brukt sommaren på å samle krefter fram mot valkampen. No er han tilbake på jobb. Dei neste vekene skal han reise landet rundt for å hjelpe kommune- og fylkespolitikarane med å sanke stemmer til valet 9. september.

Ifølgje utrekninga til Poll of polls har Senterpartiet dei siste vekene hatt ei oppslutning på 13,9 prosent ved kommunevalet og 13,3 ved fylkestingsvalet. Viss dette blir resultata, kan det bli det beste lokalvalet for partiet nokosinne.

Størst på måling i nord

Spesielt i nord seglar Senterpartiet i medvind. Den førebelse planen er òg at Vedum skal bruke ei veke i slutten av august på å reise rundt i dei nordlegaste fylka.

På ei fylkestingsmåling Nordlys publiserte for knapt to veker sidan er Senterpartiet det største partiet i landsdelen og kan med det vippe Arbeidarpartiet ned frå trona ved valet.

– Ap har vore samde med regjeringa i ein del ting. Dei har til dømes vore samde med Høgre og Frp om å gi EU og Acer makt over delar av norsk energipolitikk, og det er ei ærleg sak, men då får folk vurdere sjølv kva dei meiner er rett, seier Vedum.

Jernbane til 120 milliardar

I over hundre år har det vore snakka om å bygge jernbane vidare nordover. Tidlegare i sommar kom Jernbanedirektoratet med ei utgreiing som viste at ei fullt utbygd bane i Nord-Noreg vil koste mellom 113 og 120 milliardar kroner. Samtidig berekna direktoratet eit samfunnsøkonomisk tap på mellom 46 og 109 milliardar kroner.

– Når ein løftar opp talet 120 milliardar, så verkar det heilt enormt, men Oslopakke 3 er i same storleiksorden. Eg synest det er trist at regjeringa, før dei ein gong har fått tid til å lese rapporten, berre gravla han, seier Vedum.

– Men Oslopakke 3 er jo samfunnsøkonomisk lønnsam, medan Nord-Noregbanen ikkje er det?

– Målet til politikken er å utvikle heile Noreg som land, og det er ikkje ein kalkulator som skal utvikle Noreg. Det er ikkje noko verre å bruke 120 milliardar i Nord-Noreg enn i Oslo, og viss ein tenker på olje og gass, fiskeri og eksportnæringar, så er Nord-Noreg ein av dei store drivarane i norsk økonomi. Jernbane kan bidra til utviklinga av dette, og då blir det feil av regjeringa å nærast latterleggjere summen det talast om.

Grense for bompengane

Folkeaksjonen nei til meir bompengar (FNB) ligg an til å få innverknad i fleire kommunar ved valet. Vedum forklarer noko av bompengeopprøret med politikken til regjeringa.

– Det er ei grense for kor høgt bompengane kan gå. Det viktigaste verkemiddelet vårt for å redusere folks bilkostnader er høgare pendlarfrådrag, medan regjeringa har gått motsett veg. Samtidig meiner vi at ein bør bli meir edruelege i kor mange prosjekt ein legg inn i byvekstavtalane, for det blir sabla dyrt.

Sp-leiaren vil likevel ikkje seie noko om i kva grad Senterpartiets lokalpolitikarar bør vurdere samarbeid med FNB for å få gjennomslag for sakene sine.

– Vi vil at avgjerder skal takast nær folk, og då blir det feil viss eg skal sitje på Stortinget og seie kven lokalpolitikarane våre skal samarbeide med, seier Vedum.

