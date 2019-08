Ap treng valsiger om to år for å innfri løfte om skulemat

innenriks

– Alt dette handlar om å starte eit arbeid. Det kjem til å skje i litt ulik takt i Kommune-Noreg, fordi det blir motarbeidd av stortingsfleirtalet, seier Støre til NTB.

– Når vi har gått til val på det, er det fordi vi er samde om at kvar kommune skal strekke seg for å byrje det arbeidet, held han fram.

Arbeidarpartiets landsmøte sette som mål at skulematen skal vere gratis på sikt, og ifølgje partiet er totalkostnaden for dette 2,34 milliardar kroner. Denne veka høgja Støre med eit løfte om skulemat òg for vidaregåande skular. Ifølgje utrekningane til partiet vil totalkostnaden for å tilby eit måltid gjennom heile skuleløpet vere 3 milliardar kroner årleg.

Skulemat for vidaregåande er tenkte som eit spleiselag mellom stat og fylkeskommune, men partiet opplyser at det ikkje har tatt stilling til fordelingsnøkkelen.

Stram økonomi

Kommuneøkonomien er stram, medgir Støre, men peikar på at mange kommunar får til ulike løysingar for skulemat likevel.

– Det blir betre om vi får eit nytt politisk fleirtal som prioriterer støtte til dette. Men sjølv no går vi til val på at vi ønsker å starte det arbeidet, held han fram.

Ap-politikarar rundt om i landet får likevel ingen konkrete tips frå leiaren om kva for budsjettpostar dei skal kutte i for å få råd til løfta.

– Det vil variere frå kommune til kommune, seier han.

Men han viser til eigedomsskatt som ei finansieringskjelde og peikar på at Oslo Ap vil bruke pengar frå denne skatten til å betale for gratis SFO for førsteklassingane.

– Vi fiksar det!

Støre hausta begeistring med skulematløfta sine då han besøkte sommarleiren til AUF på Utøya fredag.

Då gjorde han òg narr av dei som har harselert med løfta på sosiale medium, mellom anna med tilvising til ulike typar matpreferansar og matallergiar.

– Kva med dei med glutenallergi? Vi fiksar det, erklærte Støre til jubel frå dei unge AUF-arane.

