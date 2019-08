Støre gir Ap leiartrøya i klimakampen i kommunane

innenriks

Støre gjorde klima til eit hovudpoeng då han talte til AUFs sommarleir på Utøya fredag.

– Vi skal ha byluft som vi ikkje blir sjuke av og klimavennlege lokalsamfunn, sa Støre.

– Ingen skal kødde med bylufta eller bygdelufta i Noreg, heldt han fram.

Støre skryter av Oslo og Bergen, som har kutta utsleppa med høvesvis 16 og 11 prosent frå 2015 til 2017, og han peika òg på Aurskog-Høland som har kutta 20 prosent.

– Det viser at ein ordførar frå Arbeidarpartiet tar bylufta, klimaet og lokalmiljøet i ein kommune på alvor, seier Støre.

– Kuttar 50 prosent meir

Kommunar med ein ordførar frå Ap har kutta utsleppa 50 prosent meir enn der Høgre har hatt ordføraren, ifølgje Støre.

Han viser til utsleppstal frå Miljødirektoratet for kommunane. Partiet har gått gjennom tala og komme fram til at kommunar der Arbeidarpartiet har ordføraren eller byrådsleiaren har kutta 50 prosent meir i utsleppa per innbyggar enn der Høgre sit på postane.

Ifølgje tala partiet presenterte for media fredag, kutta Ap-styrte kommunar 0,18 tonn CO2-ekvivalentar per innbyggar i perioden 2015–2017. I Høgre-styrte kommunar var kutta 0,12 tonn CO2-ekvivalentar.

Ser ein bort frå dei ti største kommunane i landet har Ap-styrte kommunar kutta meir enn dobbelt så mykje som Høgre-styrte kommunar per innbyggar, ifølgje partiet.

– Klima høyrer heime i lokalval

Partiet medgir likevel at også nokre Ap-styrte kommunar har auka utsleppa sine og viser til at Tromsø har auka utsleppa med 20 prosent.

– Klimakrisa er den største utfordringa i vår tid, og den høyrer heime i eit lokalval, fordi det er i kommunane vi lever liva våre. No merkar vi klimaendringane i kvardagen, for kvart ras som går og for kvar hetebølge. Vi er den første generasjonen som får merke klimaendringane, og vi er den siste generasjonen som kan gjere noko med det. Ambisjonen min er derfor at dette valet skal vere det første lokalvalet der klima og lokalmiljø er ei av dei aller viktigaste sakene, seier Støre i ei pressemelding.

(©NPK)