Omkomne fjellklatrarar henta ut frå Trollveggen

innenriks

Fjellklatrarane vart som planlagt løfta ut med lang line frå eit helikopter og transportert ned til basen for aksjonen ved Fiva gard i Rauma kommune, skriv politiet i ei pressemelding. Klatrarane vart løfta ut klokka 14.40.

Etter at eit forsøk tysdag vart avbroten av vêr og vind i tillegg til utfordringar med sjølve oppdraget, starta arbeidet opp igjen fredag. Aksjonen med å få ut dei to klatrarane har gått føre seg i over fem dagar.

– Hentinga av dei to omkomne har vore eit særs krevjande oppdrag, og sikkerheit for redningsmannskapa stod først, skriv Møre og Romsdal politidistrikt.

Dei to omkomne fjellklatrarane starta turen i området rundt Trollveggen torsdag 25. juli. Dei hadde på førehand meldt at dei skulle vere tilbake til bilen dei disponerte, laurdag 27. juli.

Måndag fekk politiet ei melding frå dei pårørande og fann etter søk med redningshelikopter to menn i underkant av Trollveggen.

(©NPK)