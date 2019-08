Høgre lovar heimebuande demente GPS-alarm

innenriks

Statsministeren deltar på Høgres opning av valkampen på Vestlandet. I den samanhengen uttaler ho til VG at det er eit mål i seg sjølv at eldre demente kan bu så lenge som mogleg heime hos seg sjølv.

Det er 77.000 personar med demens i Noreg. Frå 2015 til 2018 auka talet på personar med GPS-alarm frå 65 til 1.141.

– Høgre vil tilby GPS-alarm for heimebuande eldre med demens i dei kommunane vi vinn valet. Dette handlar om auka tryggleik og sikkerheit for personar med demens og deira pårørande, seier Solberg.

– Det å ha tryggleik for at ei mor eller far med demens i ein tidleg fase kan få hjelp viss dei går seg vill, meiner vi er eit viktig velferdstilbod, seier Solberg.

