Fjord1 vil ha slutt på «Tesla-tilstandar» for elferjene

– Vi er Tesla på sjøen, vi. Vi bygger berre ladeanlegg som passar til båtane våre. Akkurat på same måte som eg ikkje kan lade min Volvo på ein Tesla-lader, seier administrerande direktør Dagfinn Neteland i Fjord1 til NTB.

Fredag tok han imot statsminister Erna Solberg (H) i Florø og fortalde om det forrykande tempoet i utskiftinga av dei gamle dieselferjene. Innan første kvartal neste år har selskapet konvertert 36 ferjer til elektrisk drift.

– Utviklinga går vanvitig fort, slår statsministeren fast.

Dagen før tok ho Norled-ferja Ampere mellom Lavik og Oppedal. I 2014 var den verdas første batteridrivne ferje, men no er ho langt ifrå åleine. Innan utgangen av 2021 vil ho vere éi av 80 ferjer med batteri i Noreg, noko som utgjer nesten 60 prosent av alle ferjene.

Låste ladesystem

Men også noko anna har skjedd ved overgangen til eldrift: No er kvar av ferjene bundne til berre dei lade- og kaianlegga som er spesialdesigna for dei.

– Vi bygger kaier og ladesystem til båtane våre. Punktum, seier Neteland.

Det vil han ha slutt på.

– Problemet er at vi tar på oss ein kontrakt med Statens vegvesen som set tydelege krav når det gjeld energiløysing og trafikk, men det er ingen krav om kva for ein type ferje og kva for ein type lading det skal vere, seier Neteland.

Dermed risikerer ein at ferjene er ubrukelege andre stader når anbodet går ut.

– Interessant

Kanskje får Neteland det snart som han vil. Under intervjuet kjem nemleg statsministeren bort.

– Det er ei veldig interessant problemstilling, skyt ho inn.

Men Solberg har òg nokre argument for å vente litt:

– Viss vi standardiserer for mykje for tidleg, får vi ei utfordring med innovasjonen. Vi må tenke på den balansen òg, seier Solberg, som lovar å følgje opp saka framover.

– Suksess

Men standardiseringsproblema og andre barnesjukdommar til side: Neteland er klar til å erklære Noregs elferjesatsing for ein suksess.

No er det halvtanna år sidan Fjord1 starta drifta på Noregs første heilelektriske ferjesamband, mellom Anda og Lote. Berre der sparer ferjene CO2-utslepp tilsvarande 1.600 bilar årleg, ifølgje direktøren.

– Mellom Anda og Lote bruker vi i snitt rundt 75 kilowattimar på ein ferjetur. Det kostar ikkje meir enn det ein betaler for ein kaffi og svele i kafeen. Det er altså ikkje berre miljømessig smart, men også økonomisk, seier han.

Neteland legg til at elferjene både er mindre energikrevjande, har lågare driftskostnader og har billegare vedlikehald enn det dei kalkulerte med på førehand.

Fem prosent dyrare

Men satsinga har òg kosta: Til saman har Enova for regjeringa gitt 665 millionar kroner til alle prosjekta som er ferdige innan 2021. I tillegg har fylkeskommunane fått 100 millionar kroner for auka driftskostnader.

Statsministeren meiner likevel det er lurt.

– Vi fekk DNV GL til å gjere ein gjennomgang som viste at det er ein meirkostnad for elferjene på fem prosent. Det gjeld anboda som er gjort til no, seier ho.

Med ei rivande teknologiutvikling kan prisane komme til å falle ytterlegare i framtida.

Elferjene har elles fått kritikk for at ladetida fleire stader har ført til færre avgangar, men ferjedirektøren er ikkje i tvil om at denne utfordringa lèt seg løyse.

– Effektiviteten på ladesystema har vorte så god. Ein må uansett ha ut og inn bilane, og ferjene kan bli lada på få minutt. Det er ikkje nokon hemsko for drifta, seier han.

