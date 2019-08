Besøksrekord for fleire DNT-hytter

innenriks

Fleire betente DNT-hytter hadde like bra eller betre besøk enn i fjor.

– Mange har fått sansen for kortreist og berekraftig ferie. Noreg er eit eksotisk og spektakulært ferieland, seier generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang i DNT.

Dei betente DNT-hyttene har hatt 65.000 overnattingar i juli. Det er på høgde med rekordsommaren i fjor.

Hytta Svukuriset i Femundsmarka hadde ein auke på 44 prosent, medan Gaustatoppen på Hardangervidda hadde ein oppgang på 39 prosent samanlikna med i fjor. Samtidig har også hyttene Rauhelleren, Mårbu og Solheimstulen på Hardangervidda hatt ein klar auke i talet på besøkande.

Det har òg vore eit jamt tilsig av turgåarar lang stiane. Talet på medlemmer i Den Norske Turistforening har auka med 2,1 prosent samanlikna med på same tid i fjor.

– Kvart einaste medlemskap er med på å støtte arbeidet DNT og våre frivillige gjer for å legge til rette for og skape naturopplevingar. Saman skaper vi naturopplevingar for livet, seier Solvang.

