Rådmannen: – Vi hadde ingen kommunikasjon med brannvesenet i Vassenden

innenriks

Torsdag ved 19-tida heldt politiet, rådmann Ellen Jensen og ordførar Oddmund Klakegg pressekonferanse i Førde, med statsminister Erna Solberg til stades.

Dei fortalde om svært krevjande arbeidsforhold i Jølster og Førde tysdag. Om helikopter og redningspersonell som ikkje kom inn i området på grunn av vêret. Og om fortvila bebuarar som ringde ned politiet og etterlyste sine kjære fordi dei ikkje kom gjennom mobilnettet.

– All kommunikasjon føregjekk via nødnettet. Vi hadde ingen kommunikasjon med brannvesenet i Vassenden, sa rådmann Ellen Jensen.

– Dei største utfordringane var kommunikasjon. Vi brukte mykje tid og ressursar på å kartleggje der folk var, sa lensmann Dag Fiske.

– Vi må kunne klare oss utan straum

Statsminister Erna Solberg (H) fekk òg høyre om det krevjande arbeidet. Til NTB seier ho at situasjonen må ha vore dramatisk. Ho roste innsatsen som vart lagt ned av bebuarar, frivillige og nødetatane. Og ho erkjenner at det må jobbast med nye risiko- og sårbarheitsanalysar for framtida sidan vêret blir meir intenst. – Vi må vere klar over at ingen kan garantere at straumnettet ikkje ryk i dette landet når ein får sånt ekstremvêr. Vi har tider når straumnettet er nede etter lynnedslag eller orkanar. Det er ikkje mogleg å seie at alle desse tenestene skal vere oppe. Derfor er det så viktig at vi no har eit meir robust naudnett som har fungert. Solberg seier vidare at dei skal lære av erfaringane, men presiserer at dei har løyvd pengar i statsbudsjettet til to kjernenett for å utvikle meir robuste system. – Men eg åtvarar folk mot å tru at det alltid vil fungere. Vi må tenkje over at vi må kunne klare oss utan straum i nokre timar.

Oppryddingsarbeidet vil ta veker

Besøket til statsministeren er del av ein lenge planlagt valkampturné, men fekk eit anna preg på grunn av jordrasa som ramma Førde og nabokommunen Jølster tysdag.

I forkant av besøket fekk statsministeren ei orientering over telefon, men fekk ei nærare oppdatering på staden av Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Det vart opplyst at statsministeren sjølv ikkje kom til å gå inn i rasområdet for ikkje å forstyrre oppryddinga. Framleis ligg tømmer og greinar godt synleg i vassflata fleire stader. Også langs vegane ligg store skredmassar. Statens vegvesen anslår at oppryddingsarbeidet vil ta fleire veker.

– Eg vil rette ei stor takk til entreprenøren som har jobba døgnet rundt. Det viktigaste no er å gjenopne vegane slik at folk kjem fram, seier avdelingsdirektør Svenn Egil Finden i Sogn og Fjordane til NTB.

Oppryddingsarbeidet vil føregå parallelt med trafikken slik at både kolonnekøyring og mellombels stenging må reknast med. Ulykkesstrekninga langs Jølstravatnet vil mest sannsynleg bli verande urørt fram til over helga.

Har video av bilen

Torsdag beklaga politiet det fatale utfallet då ein veg vart gjenopna for tidleg i Jølster tysdag. Ein bil vart tatt av eit ras, og bilføraren er enno ikkje funnen.

– Ein rakk ikkje tidsnok å innføre nødvendige tiltak ved å stengje vegen på nytt. Utfallet av at vegen vart opna, fekk eit svært tragisk utfall, noko som ein beklagar sterkt, seier lensmann Dag Fiske i Sunnfjord i ei pressemelding torsdag kveld.

Bilføraren, ein mann i 50-åra, har vore sakna i to døgn, men verken redningshelikopter, båtar eller dykkarar har funne spor av han. Ved 15-tida torsdag ettermiddag starta søket med ein fjernstyrt undervassfarkost (ROV).

Overfor VG stadfestar politiet at dei har videomateriale som viser at det går med ein bil i jordraset i Jølster. Dei har førebels ikkje tatt stilling til om videoen skal offentleggjerast.

Det gjekk fleire ras i Jølster kommune og Førde kommune i Sogn og Fjordane tysdag ettermiddag og kveld. Fem av desse var store og sperra av ei rekke vegar og øydela fleire bygg og mykje infrastruktur.

Ifølgje Statens vegvesen kjem oppryddingsarbeidet til å ta fleire veker.

