Politiet beklagar tragisk utfall då veg vart gjenopna for tidleg i Jølster

Ved 20.30-tida tysdag kveld vart fylkesveg 451 på sørsida av Jølstravatnet gjenopna etter å ha vore stengt i over tre timar. Politiet vedtok at fylkesvegen kunne gjenopnast etter å ha fått tilbakemelding frå ein geolog i Statens vegvesen.

– Det vart vurdert at vegen kunne opnast for at personar som budde på vegstrekninga mellom Vassenden og Skei kunne køyre ut av området, opplyser politiet i ei pressemelding torsdag kveld.

Kort tid etter gjekk raset som tok med seg bilen til ein mann i 50-åra. Han er framleis ikkje funnen. I pressemelding presiserer lensmann Dag Fiske i Sunnfjord at forholda utvikla seg veldig raskt.

– Ein rakk ikkje tidsnok å innføre nødvendige tiltak ved å stengje vegen på nytt. Utfallet av at vegen vart opna, fekk eit svært tragisk utfall, noko som ein beklagar sterkt.