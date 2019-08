Næringslivstopp vil ha millionlønningar for styreleiarar

innenriks

– At godtgjersla til Equinors styreleiar utgjer cirka 5 prosent av totalkompensasjonen til Eldar Sætre er fullstendig urimeleg, seier Matre til Dagens Næringsliv.

Sætre, som er sjef for Equinor, tente rundt 17 millionar kroner i fjor. Matre meiner styreleiaren bør få same lønn som toppsjefen, justert for stillingsbrøken på 40 prosent. Det ville gitt Equinors styreleiar Jon Erik Reinhardsen ein kompensasjon på 6,7 millionar, i staden for rundt ein million som han har i dag.

– Krav og forventningar til styreleiar aukar kraftig, medan lønnsnivået har vorte hengande etter, seier Matre, som også nemner dei delvis statseigde selskapa Yara, Telenor og Hydro som døme.

Den siste tida har det gått føre seg ein debatt om norske styrehonorar. Det blir hevda at nivået er for lågt samanlikna med andre land og at det gjer stillingane mindre attraktive.

(©NPK)