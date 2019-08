Malviks ordførar og kjærasten hennar omkom i båtulykke

innenriks

Alle nødetatar rykte ut etter at eit vitne melde om ulykka klokka 1.43 natt til torsdag. På eit skjer i fjorden utanfor Namsos fann dei ein fritidsbåt eit stykke opp på land.

Dei to vart først kalla som alvorleg skadd. Dei vart frakta i båt til land og flogne med luftambulanse til sjukehuset i Namsos. Kjelbotn Evensen vart erklært død ved tilkomme til sjukehuset. Aune var hardt skadd.

På ein pressekonferanse torsdag klokka 14 opplyste politiet at også Malvik-ordføraren var død.

– Stort politisk talent

Ingrid Aune kjem frå tettstaden Hommelvik og har vore ordførar for Arbeidarpartiet i Malvik kommune i Trøndelag sidan 2015, då ho vart den yngste ordføraren til kommunen nokosinne.

Aune har tidlegare vore politisk rådgivar for Ap-politikar Espen Barth Eide då han var statsråd i Forsvarsdepartementet og følgde seinare Barth Eide over i Utanriksdepartementet.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre seier at partiet er i stor sorg etter ulykka. Han beskriv Aune som ein dyktig politikar med eit smittande engasjement for politikk og medmenneske.

– Arbeidarpartiet har mista eitt av dei største politiske talenta sine, skriv Støre i eit Facebook-innlegg.

Kommunepsykolog

43 år gamle Eivind Olav Kjelbotn Evensen har jobba som kommunepsykolog i Namsos kommune.

– Dette er ei tragisk hending som sjølvsagt gjer stort inntrykk på alle som bur i området, og også oss som jobbar i kommunen. Ein av våre tilsette er involvert, og det gjer sterkt inntrykk. Ein trist dag i kommunen, seier rådmann Inge Ryan i Namsos til Namdalsavisa.

Politiet opplyser at begge dei omkomne lèt etter seg familie.

Etterforsking

På ein pressekonferanse torsdag vart det klart at politiet rutinemessig har oppretta sak for å finne årsaka til ulykka, og at tre vitne hittil er avhøyrde i saka.

Politiet har opplyst at dei veit kvar dei to skulle. Båten er frakta til politihuset i Namsos der den vil bli grundigare undersøkt.

Havarikommisjonen kjem til ulykkesstaden fredag. Dei skal saman med krimteknikarar frå politiet gjere undersøkingar både av båten og av ulykkesstaden.

Dag S. Liset, avdelingsdirektør i Statens havarikommisjon for transport, stadfestar at dei er orienterte om båtulykka.

– Vi har byrja å hente inn informasjon om ulykka, og eg reknar med at vi kjem til å vere der fredag, seier han til VG.

(©NPK)