Juli-vêret gav både varme- og kulderekordar

Varmebølgja som gav høge temperaturar over store delar av Sør-Noreg i slutten av månaden, tangerte nesten den norske varmerekorden for juli.

Høgaste maksimumstemperatur på 35,0 grader vart registrerte 27. juli på Mosjøen lufthamn i Nordland. Lågaste minimumstemperatur var -6,4 grader, og vart målt ved Juvvasshøe i Lom i Oppland 3. juli, heiter det i ei pressemelding frå Meteorologisk institutt.

Nesbyen har framleis temperaturrekorden på 35,6 grader frå 1970.

For heile månaden i snitt låg Noreg 1,3 grader over normalen. Varmast var det i Trøndelag og Nordland med eit avvik på 2–3 grader over normalen. Ein del stasjonar i Finnmark enda frå 0,5 til 2 grader under normalen.

Høgaste døgnnedbør var 107,9 millimeter, og vart målt på Haukedal i Førde i Sogn og Fjordane, den 31. juli. Dei store mengdene med nedbør førte til jordskred og stengde vegar fleire stader i fylket.

