Italia har kravd mulla Krekar utlevert

innenriks

Utleveringskravet er halde unna offentlegheit, opplyser departementet.

Kravet er vurdert av departementet og er oversendt Riksadvokaten for vidare behandling.

Krekar vart for to veker sidan fengsla i fire veker i Oslo tingrett etter at han vart arrestert av PST. Det skjedde etter at han 15. juli vart dømd til tolv års fengsel for terrorplanlegging i Italia, utan at han sjølv var til stades.

Mulla Krekars advokat Brynjar Meling anka fengslinga av klienten hans onsdag, fordi dei meiner det ikkje er grunnlag for fengsling.

– Saka er anka. Vi ventar på ein del spørsmål frå PST, difor venta vi med å sende til i dag, skreiv Meling i ei tekstmelding til NTB onsdag.