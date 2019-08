Høgre med nye tiltak for eldre som bur heime

innenriks

Statsministeren er tilbake frå sommarferie og landa torsdag i heimbyen Bergen for å kickstarte valkampen i strålande solskin. Første stopp var ein seniorlunsj i nabokommunen Fjell, kor fleire nye Høgre-løfte vart presenterte.

– Det som flest eldre og pårørande seier til meg, er at dei er bekymra for passivitet, inaktivitet, keisemd og ikkje minst einsemd, seier statsministeren.

Ho påpeikar at dei fleste 80- og 90 åringar bur heime og ikkje på sjukeheim. For å gi desse meir tryggleik og trivsel i kvardagen, foreslår Høgre å pålegge kommunane å gi:

* Betre transporttilbod til eldre. Gjerne i samarbeid med private, frivillige eller kollektivselskapa.

* Meir demensvennlege byar og bygder, til dømes gjennom at taxisjåførar, butikkpersonell og apotektilsette har noko kunnskap om demens.

* Ordningar for å gi eldre hjelp til småoppdrag.

* Meir bruk av velferdsteknologi.

I tillegg ønsker Høgre at eldre bør få bruke kommunen sine idretts- og kulturanlegg på dagtid minst ein dag i veka, og partiet vil ha fleire sosiale tilbod for eldre.

Det blir òg foreslått at alle kommunar må etablere eigne oppfølgingsteam for å sikre at eldre som bur heime, får betre og meir koordinerte tenester. Og at det blir tilbode førebyggande heimebesøk der ein kan snakke om til dømes brannsikkerheit, snublekantar og andre ting som kan bli eit hinder for å bu heime.

Dei neste dagane skal statsministeren ut på ein travel vestlandsturné der ho mellom anna skal besøkje Bergen, Florø, Førde og Ålesund.

(©NPK)