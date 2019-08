innenriks

– Eg har fått stadfesta at éin person er omkommen i ulykka, men har ikkje fått avklart kven av dei to skadde som er omkomne, seier politiinspektør Snorre Haugdahl til Adresseavisen like etter klokka 10 torsdag formiddag.

Den andre personen skal vere alvorleg skadd.

