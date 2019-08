Barnehage-makspris bikkar 3.000 kroner

innenriks

Dei første fem åra etter makspris for barnehageplass vart innført i 2009, vart prisen halden uendra på 2.330 kroner. I mai 2014 vart maksprisen sett opp for første gong til 2.405 kroner.

Sidan den gongen har den nominelle maksprisen vorte sett opp kvart år, og 1. august bikka barnehageprisen for første gong 3.000 kroner. Den nye prisen er 3.040 kroner. Unntaket er Oslo, der kommunen sa nei til realprisauke i barnehagane.

Sparer regjeringa for 65 millionar

Arbeidarpartileiar Jonas Gahr Støre er kritisk til den nominelle prisauken, som han meiner er større enn kostnadsveksten i kommunane skulle tilseie, og seier at regjeringa sviktar småbarnsfamiliane.

– Barnehageprisen passerer 3.000 kroner for første gong sidan maksprisen vart innført. Det sparer regjeringa 65 millionar kroner årleg på. Det er nok til å betale for kutt i formuesskatten i år til færre enn 360 av Noregs rikaste, seier Støre til NTB.

Ein familie med vanleg inntekt og to barn i barnehage må i dag ut med 13.000 nominelle kroner meir i året, enn før 2014. Om foreldrebetalinga skulle ha følgt vanleg prisstiging, hadde maksprisen vore 2.867 kroner.

– Burde vere billegare for alle

Støre meiner det er rimeleg at fellesskapet sørgjer for at maksprisen blir halden låg sidan mange barnefamiliar har stram økonomi.

– Skattekutta vanlege familiar har fått, har vorte meir enn ete opp av auken i barnehageprisane sidan 2013. Samtidig har dei rikaste fått om lag 8 milliardar i mindre skatt av regjeringa, seier Ap-leiaren.

I 2015 graderte regjeringa prisen for barnehageplassar, slik at barnehage vart billegare for familiar med ei samla inntekt under 548.500 kroner. Året etter gav regjeringa 3-, 4- og 5-åringar i hushald med låg inntekt rett til 20 timar gratis kjernetid i veka. Frå 1. august gjeld denne ordninga òg 2-åringar.

Regjeringa har grunngitt auken i maksprisen med billegare barnehage for dei fattigaste, men Støre meiner barnehage burde vere billegare for alle familiar.

– Det er ikkje riktig at barnefamiliar med stram økonomi betaler for barnefamiliar med endå strammare økonomi, medan dei som har best økonomi slepp unna med skattekutt, seier han.

– Uriktig framstilling

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) meiner Støres framstilling er uriktig.

– Dette er uriktig framstilt og lettvint retorikk frå Støre. På seks år har vi gjennomført eit barnehageløft eg trur mange foreldre har merka. Det har vorte fleire tilsette, auka satsing på kvalitet og billegare for familiar med låg inntekt, seier Sanner.

Han synest det er spesielt at Arbeidarpartiet kritiserer regjeringa for å senke barnehageprisane for låginntektsfamiliar.

– Vi vil at barnehagen skal vere for alle. Derfor har vi innført og utvida gratis kjernetid for låginntektsfamiliar, som betyr 5-, 4- og 3-åringen kan få 20 timar gratis i barnehagen, seier Sanner, som understrekar at ingen skal betale meir enn seks prosent av inntekta si for ein barnehageplass.

Fakta om nominelle maksprisar

*2009: 2.330 kroner

*2010: 2.330 kroner

*2011: 2.330 kroner

*2012: 2.330 kroner

*2013: 2.330 kroner

*2014: 2.405 kroner

*2015: 2.580 kroner

*2016: 2.655 kroner

*2017: 2.730 kroner

*2018: 2.910 kroner

* Januar 2019: 2.990 kroner

* August 2019: 3.040 kroner

Kjelde: Kunnskapsdepartementet

