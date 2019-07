Tre menn tiltalte for ran av 70 kilo narkotika

innenriks

Den fornærma mannen i saka melde forholdet i februar i år. Han fortalde at han hadde vorte slått og trua i sin eigen heim, men sa ikkje noko om at han vart rana frå 70 kilo hasj og marihuana, skriv Bergens Tidende.

Det vart først avdekt under etterforskinga til politiet.

– Etterforskinga har avdekt at det ved ranet mellom anna vart tatt 70 kilo hasj/marihuana, som fornærma tok vare på heime hos seg, seier politiadvokat Silje Solheim i Vest politidistrikt til avisa.

Ransutbyttet er ikkje funne, men politiet meiner bilde dei beslagla under etterforskinga, viser delar av det aktuelle stoffet.

Tre menn er tiltalte for ranet, og dei er alle varetektsfengsla. Forsvarer Stein Erik Ottesen, som er forsvarar for ein av dei sikta, stadfestar at klienten hans erkjenner straffskuld. Det har ikkje lykkast avisa å komme i kontakt med forsvararane til dei to andre ranstiltalte.

Alle dei tre er òg tiltalte for medverknad med 70 kilo hasj/marihuana.

– Politiet har gjort ei grundig og god etterforsking. Ytterlegare ein person er i tillegg tiltalt for erverv av ei mindre mengd narkotika i tilknyting til sakskomplekset, seier Solheim.

Nyleg vart mannen som melde ranet, dømt til fengsel i tre år, mellom anna for oppbevaring av narkotikapartiet.

