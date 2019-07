To av tre nordmenn fryktar Russlands president

innenriks

Det er Ipsos som har gjort meiningsmålinga på vegner av Dagbladet. 1.000 nordmenn har svart på undersøkinga.

I fjor sommar meinte 45 prosent av dei spurde i ei tilsvarande undersøking at Putin trua verdsfreden. I desember var det same talet stige til 57 prosent.

I den nye undersøkinga svarer 67 prosent av dei spurde at dei meiner Putin og Russland er ein reell trussel for verdsfreden. Av dei spurde svarer 18 prosent at dei i svær stor grad ser Putin som ein trussel, medan 49 prosent svarer at dei i ganske stor grad har eit slikt syn på den russiske presidenten. 25 prosent av dei spurde svarer dei i liten grad ser at Putin utgjer nokon trussel.

– Putin har vorte omtalt og presentert som ein aggressiv autoritær leiar. Dei framstillingane blir resirkulerte heile tida. Det betyr ikkje at eg ikkje meiner dei er riktige, men dei har vorte veldig einsidige, seier Russland-ekspert og seniorforskar ved NUPI, Julie Wilhelmsen, til Dagbladet.

Iver B. Neumann, tidlegare NUPI-forskar og no direktør ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, meiner Putin og Russland ønsker å vere ei stormakt som blir frykta og respektert

– Men dei er ikkje økonomisk sterke nok. Russlands økonomi er svært svak og liten. Han er råvarebasert og landsbygda er fullstendig underutvikla. Dei må finne andre måtar å setje seg i respekt på. Å rasle med våpen er det enklaste, seier Neumann.

