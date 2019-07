Svært skadeleg potetbille funne i kjøkkenhage i Modum i Buskerud

innenriks

Mattilsynet roser eigaren av kjøkkenhagen, som straks melde frå om dei oransjeraude larvane han fann i store mengder. Tysdag denne veka vart det stadfesta at det dreidde seg om den frykta billa, som aldri før har vorte oppdaga i Noreg.

– Potetriset på nokon plantar vart fullstendig spist opp på få dagar, seier Kåre Jacob Willumsen, seniorrådgivar i seksjon plantar i Mattilsynet.

Smitten er truleg komme med importerte grønsaker, der avfallet har vorte lagt i komposten i hagen.

Mattilsynet oppmodar andre hobbydyrkarar av potet som bruker kompost med restar av grønsaker om å varsle Mattilsynet ved mistanke om eller funn av vaksne biller eller larver. Dei vaksne billene er omkring 1 centimeter lange med svarte og gule striper langs dekkvengene.

– Heldigvis ligg denne kjøkkenhagen på ein stad der det ikkje er potetproduksjon i nærleiken. Vi reknar derfor med at billa ikkje har spreidd seg, og at og nedkjemping og overvaking på staden vil vere tilstrekkeleg for å utrydde denne alvorlege skadegjeraren, seier Willumsen.

