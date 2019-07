Situasjonen framleis uavklart etter fleire ras i Sogn og Fjordane

innenriks

Fleire bygningar, vegar og annan infrastruktur er øydelagt, og det finst enno ingen totaloversikt over øydeleggingane. E39 er stengd ei rekke stader mellom Førde og Skei, og europavegen har vorte skadd ei rekke stader.

– Fleire bilar står framleis isolerte mellom ulike ras, og mange har valt å sove i bilane sine i natt, opplyser operasjonsleiar Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt i ei pressemelding onsdag morgon.

Det siste raset, som gjekk over fylkesveg 451 ved Marteslåttene, vart meldt inn klokka 20.45 tysdag kveld. Det vart då meldt om ein mogleg observasjon av bilar og éin eller fleire personar i vatnet. Det har vorte gjennomført søk frå helikopter og mannskap frå båt, men det er ikkje gjort funn av verken personar eller bilar.

Ingen søk i rasområde

Onsdag morgon føregår det ikkje noko søk i rasområda, men situasjonen blir framleis kalla ein redningsaksjon leidd av politiet. Mannskap frå nødetatane, luftambulansen, redningshelikopter, Sivilforsvaret og frivillige organisasjonar har vore involverte i arbeidet så langt.

Politiet opplyser at eit ukjent tal personar er evakuerte som følgje av rasa, og det er tidlegare meldt om minst 150 evakuerte personar. Fleire er plasserte på dei to evakueringssentera som er etablerte på Skei Hotel og Gjesthella Ungdomshus i Vassenden i Jølster.

Fleire har òg evakuert seg sjølv til naboar og kjente, men politiet har enno ikkje fullstendig oversikt over kor mange dette dreier seg om.

Nettet er nede

Rasa ramma òg teletrafikken i området, noko som har medført at mange ikkje har oppnådd kontakt med familie og venner som er der. Både Telenor og Telia har meldt om at fleire basestasjonar er nede, noko som fører til at store område i kommunane Jølster, Førde og Gloppen er utan mobildekning.

– Det er framleis utfall på telenettet i området, så det er ikkje mogleg å oppnå telefonisk kontakt med dei som er ramma av dette. På grunn av dette er ein del personar ikkje gjort greie for, men ingen personar er per no meldt skadde som følgje av hendingane, seier Halleraker.

Det vart sett inn ekstra nattferjer etter at fleire vegar vart stengde i rasområda. Ifølgje Vegvesenet vil det bli gjort ei ny vurdering av om vegane kan opnast onsdag klokka 12.

(©NPK)