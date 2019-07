Samfunnstryggleikministeren: Det som skjer i Sogn og Fjordane, er dramatisk

innenriks

– Det er dramatisk det som skjer i Sogn og Fjordane, og eg følgjer situasjonen tett. Justis- og beredskapsdepartementet er i kontinuerleg kontakt med underliggjande etatar for å sikre at dei har dei nødvendige ressursane for å handtere situasjonen, opplyser Tybring-Gjedde i ein e-post til NTB.

Ho seier ho vurderer å reise til dei rasramma områda, men at ho ventar og ser.

– Eg vil òg veldig gjerne lytte til dei som no handterer situasjonen lokalt, men vil vente slik at mannskapa får gjere arbeidet sitt uforstyrra medan situasjonen går føre seg, seier ho vidare.

Det er førebels ikkje meldt om personskadar etter dei fem store rasa som gjekk i Jølster tysdag ettermiddag og kveld. Ei rekke vegar er sperra, og fleire bygg er øydelagt av dei store jordmassane.

Nødetatane ventar onsdag formiddag på at geologar skal inn i områda for å vurdere der det er trygt å gå inn og i kva grad det er fare for nye ras. Ingen er melde sakna, men fleire titals personar er ikkje gjort greie for som følgje av manglande mobilnett. Politiet kallar situasjonen uavklart.

