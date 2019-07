Personangrep i Facebook-gruppe mot vindkraft på Frøya

innenriks

Ifølgje Adresseavisen skriv enkelte mellom anna at dei håper at konsernsjefen «tryner ned trappa si og knekker nakken». Det er kraftig retorikk og eit heilt uakseptabelt personangrep, meiner Stig Tore Laugen, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Trønderenergi.

– Folk er frustrerte og oppriktig motstandarar av vindkraft, då må vi tillate litt takhøgde. Det er sjølvsagt ikkje noko stas, men vi har valt å ikkje melde nokon enno. Men om det held fram med sjikanering og truslar, må vi vurdere kva vi gjer, seier Laugen.

Nazi-samanlikning

I Facebook-gruppa blir òg utbygginga samanlikna med okkupasjonen til nazistane under andre verdskrigen.

Eskil Sandvik er ein av to administratorar for Facebook-gruppa. Han opplyser at dei har diskutert å stenge kommentarfelta, men konkludert med at dei skal haldast opne.

– Det har til tider vore tøff ordbruk i debatten. Vi har snart 10.000 følgarar, så det er ein ganske stor jobb å administrere sida. Vi må jamleg be folk roe ned språkbruk og karakteristikkar. Vi har blokkert ein del brukarar som har vore inne for å fyre opp debatten, seier Sandvik.

Klarar ikkje å ta alt

På spørsmål om kvifor ikkje personkarakteristikkar og tilvisingar til nazismen blir fjerna, svarer han slik:

– Vi vurderer det vi får rapportar på. Vi er sterkt pressa, og vi klarer ikkje å ta alt.

Vindkraftutbygginga på Frøya har vore svært omstridd i mange år. Kommunen har ønskt å stanse utbygginga, men Kommunal- og moderniseringsdepartementet gav 6. juni Trønderenergi klarsignal til å halde fram arbeidet. Departementet hadde då gjennomgått behandlinga til fylkesmannen av saka.

