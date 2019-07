Kan ta tid før vegane gjenopnar etter skreda i Sogn og Fjordane

innenriks

– Situasjonen er intens, seier ordførar Oddmund Klakegg i Jølster i Sogn og Fjordane. Onsdag kom han heim frå ferie til skredkatastrofe i heimkommunen.

Etter ei veke med temperaturar over 30 grader, kom det enorme mengder nedbør tysdag. Resultatet var fem store ras berre i Jølster, fleire øydelagde hus og sperra veg.

E39, som er hovudvegen gjennom Sogn og Fjordane, er stengd ei rekke stader mellom Førde og Skei. Europavegen har òg vorte skadd fleire stader, og ei rekke menneske er isolerte som følgje av dette.

Statens vegvesen opplyser at vegen ikkje vil opnast igjen for trafikk på onsdag. Det same gjeld fleire andre mindre vegar.

– Oppryddingsarbeidet har så vidt komme i gang, så det er altfor tidleg å seie noko om når dei flaumskadde vegane kan opne, seier prosjektleiar drift Lars Erik Karlsen i Vegvesenet.

Søkjer etter antatt omkomme

Det siste raset, som gjekk over fylkesveg 451 ved Marteslåttene, vart meldt inn klokka 20.45 tysdag kveld. Politiet fekk onsdag ettermiddag stadfesta opplysninga om at ein Bil var tatt av raset. Fleire vitne har fortalt at dei såg ein Bil verte tatt av raset og dratt ned i Jølstervatnet.

– Ein mann i 50-åra er meldt sakna, og det er grunn til å tru at han køyrde bilen som vart tatt av skredet. Politiet er i kontakt med og følgjer opp den næraste pårørande til mannen, heiter det i ei pressemelding.

Politiet antar at mannen i 50-åra har omkomme, og søket etter mannen held fram. Politioverbetjent Wenke Hope seier til NTB at politiet òg jobbar med å få evakuert fleire personar ut av skredområda når E39 opnar igjen. Ein del er allereie henta ut med båt.

– Vi er usikre på kor mange det gjeld. På eit tidlegare tidspunkt gjaldt det over hundre personar, men det er ei søkkande mengd, seier Hope.

Må jobbast med betre beredskap

I etterkant av rasa understrekar statsminister Erna Solberg (H) viktigheita av arbeidet med rassikring og sårbarheitsanalysar i kommunane.

Ho fastslår òg at det må jobbast med å betre beredskapen fordi vêret endrar seg.

– Ein av dei store utfordringane ein del stader på Vestlandet er at dei vakre fjella våre òg er veldig bratte. Det betyr at det er rasutsett. Med det ekstremvêret vi har fått, blir det utfordringar. Dei siste åra har vi sett at vi får jordras som følgje av store nedbørsmengder på kort tid, seier Solberg til NTB.

Skal snakke med Solberg

Ordførar Klakegg ventar no på å gi statsminister Erna Solberg ei orientering om situasjonen, og ho kjem til Førde allereie torsdag.

Klakegg anslår at mellom 1.500 og 1.600 personar er avstengde frå omverda. I tillegg er mange evakuerte, og det er fleire som føler seg utrygge. Både Jølster og Førde har sett krisestab, og mange evakuerte er på hotell og skular i nærleiken.

Ordføraren beskriv situasjonen som intens.

– Vi har opplevd både ras og flaum her tidlegare, men du må langt tilbake i tid for å finne såpass mange ras og over eit så stort område, seier han.

I rasområda er både internett og mobilnettet nede. Til saman er fem basestasjonar nede. Mannskap jobbar med å få på plass ein mobil basestasjon, men det er uklart når denne vil vere på plass.

