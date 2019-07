Innesperra med barnebarnet: – Det har vore eit mareritt

innenriks

Otto Eide har akkurat komme trygt på land til Ålhus i Jølster etter å ha vore stranda i Vassenden sidan tysdag. Frivillige har onsdag kveld frakta fleire av dei ramma i båtar frå rasområda til Ålhus.

Eide beskriv situasjonen det siste døgnet som eit mareritt.

Han, kona og barnebarnet vart tysdag innesperra i Vassenden som følgje av raset.

Barnebarnet har diabetes type 1, og insulinpoden hennar var i ferd med å gå tom for insulin.

– Eg var veldig bekymra. Det vart kritisk. Vi var avhengige av å få ein insulinpenn, seier Eide.

Dei sørgde for at ho fekk i seg mat, og frivillige sørgde for at familien til slutt fekk tak i pennen.

Skulle heim frå sjukehuset

Dei tre hadde tysdag vore ein tur på sjukehuset og skulle køyre heim igjen til Sandane.

– Normalt tar denne turen om lag ein time, seier Eide.

Heile veka har det vore 30 grader i Jølster, og Eide var berre kledd i shorts og skjorte. Medan dei køyrde, kom det kraftige regnvêret som førte til rasa.

– Vi kunne nesten ikkje sjå vegen, seier Eide.

Familien stoppa på ein kafé på Jølstraholmen for ein ispause. Medan dei sat der, gjekk fleire av dei store rasa. Strømmen vart borte. Også mobildekninga forsvann. Eide er glad for at dei valde å stanse.

– Hadde vi ikkje stoppa der, ville vi vorte fanga mellom rasa på vegen, seier Eide.

Fantastiske frivillige

Dei vart tipsa av frivillige om at dei kunne bu på ei hytte i Øvrebø som normalt sett vert nytta til utleige.

Eide roser den frivillige innsatsen etter rasa.

– Det er fantastiske frivillige som har stått på og hjelpt oss, seier han.

Han har ikkje tenkt på vegane i kommunen som spesielt rasutsette, men er kritisk til bruene i området.

– Problemet er bruene som ikkje er dimensjonerte for vassmengda. Dei tar ikkje unna vatnet, seier han.

